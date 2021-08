Inter, proseguono i contatti con il Cagliari per Nandez (Di giovedì 5 agosto 2021) Inter sempre al lavoro su Nandez Nonostante tutta l’attenzione dei dirigenti nerazzurri nelle ultime ore sono concentrate sull’affare Lukaku, secondo il Corriere dello Sport, non si sono Interrotti i contatti con il Cagliari per portare a Milano Nahitan Nandez. RICHIESTA Cagliari – Per il giocatore uruguaiano rientrato lunedì in Italia, il club rossoblu continua a chiedere 4 milioni di prestito oneroso, riscatto a 21 milioni più bonus per raggiungere un totale di 30 milioni. Oltre a questo al club nerazzurro è stata chiesta una partecipazione maggiore per coprire ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 5 agosto 2021)sempre al lavoro suNonostante tutta l’attenzione dei dirigenti nerazzurri nelle ultime ore sono concentrate sull’affare Lukaku, secondo il Corriere dello Sport, non si sonorotti icon ilper portare a Milano Nahitan. RICHIESTA– Per il giocatore uruguaiano rientrato lunedì in Italia, il club rossoblu continua a chiedere 4 milioni di prestito oneroso, riscatto a 21 milioni più bonus per raggiungere un totale di 30 milioni. Oltre a questo al club nerazzurro è stata chiesta una partecipazione maggiore per coprire ...

