Il Trono di Spade, gravi problemi mentali per Kit Harington: la notizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Trono di Spade, l'attore protagonista della serie Kit Harington ha avuto problemi mentali: il suo triste racconto. Kit Harington, l'attore che ha interpretato Jon Snow nella famosa serie (via social)Kit Harington è uno dei protagonisti indiscussi della famosissima serie Il Trono di Spade, l'attore ha dato il volto ad un dei personaggi più amati: Jon Snow. Sono passati ormai ben 2 anni dalla conclusione della serie e solo oggi, Kit è riuscito a parlare e raccontare con sincerità la sua esperienza.

