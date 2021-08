Idrogeno verde, intesa Fincantieri-Enel Green Power (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Definire una soluzione integrata per la produzione, la fornitura, la gestione e l’utilizzo di Idrogeno verde per aree portuali e trasporto marittimo a lungo raggio: questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da Fincantieri ed Enel Green Power Italia che vede le due società impegnate a valorizzare le eccellenze e il know how nei rispettivi settori per individuare possibili soluzioni sostenibili e innovative. In particolare, le due aziende valuteranno la possibilità di collaborare sia per la fornitura di Idrogeno verde ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Definire una soluzione integrata per la produzione, la fornitura, la gestione e l’utilizzo diper aree portuali e trasporto marittimo a lungo raggio: questo l’obiettivo del protocollo d’siglato daedItalia che vede le due società impegnate a valorizzare le eccellenze e il know how nei rispettivi settori per individuare possibili soluzioni sostenibili e innovative. In particolare, le due aziende valuteranno la possibilità di collaborare sia per la fornitura di...

Ultime Notizie dalla rete : Idrogeno verde O2, la turbina mareomotrice più potente al mondo entra in funzione Un ulteriore obiettivo è inoltre quello di generare corrente per produrre idrogeno verde grazie ad un collegamento tra O2 e l'elettrolizzatore dello European Marine Energy Centre (EMEC). Il prossimo ...

Idrogeno verde, intesa Fincantieri - Enel Green Power Definire una soluzione integrata per la produzione, la fornitura, la gestione e l'utilizzo di idrogeno verde per aree portuali e trasporto marittimo a lungo raggio: questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato da Fincantieri ed Enel Green Power Italia che vede le due società impegnate a ...

Sfruttare l’energia delle stelle per decarbonizzare il Pianeta: le prospettive dell’idrogeno Green Planner Idrogeno verde, intesa Fincantieri-Enel Green Power Definire una soluzione integrata per la produzione, la fornitura, la gestione e l’utilizzo di idrogeno verde per aree portuali e trasporto ...

Fincantieri ed Enel Green Power Italia firmano intesa per idrogeno verde “ La firma di questo accordo – commenta Carlo Zorzoli, Responsabile Business Development di Enel Green Power – rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’impegno di Enel Green Power per collaborare ...

