I Maneskin annunciano la collaborazione con Iggy Pop | versione di ‘I Wanna be your slave’ in uscita venerdì 6 agosto

I Måneskin, tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali, annunciano la collaborazione con Iggy Pop, versione di 'I Wanna be your slave' in uscita venerdì 6 agosto

