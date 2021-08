Fiumicino: lei lo lascia, lui la stalkera e la aggredisce sotto casa, poi picchia gli agenti (Di giovedì 5 agosto 2021) Era passata da poco la mezzanotte e quando la donna protagonista di questa brutta storia ha preso il guinzagliò per potare a spasso il suo cane; assieme con lei c’era un’amica. Dopo qualche metro, però, l’ex compagno della padrona del cane è entrato “in azione”: le è andato addosso, l’ha aggredita, spintonata e fatta cadere a terra. Grazie alla presenza dell’amica, la chiamata al 12 NUE è stata immediata così come l’arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, sono accorsi in Via Lungomare della Salute identificando subito le due giovani donne. Ascoltando quindi la testimonianza è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Era passata da poco la mezzanotte e quando la donna protagonista di questa brutta storia ha preso il guinzagliò per potare a spasso il suo cane; assieme con lei c’era un’amica. Dopo qualche metro, però, l’ex compagno della padrona del cane è entrato “in azione”: le è andato addosso, l’ha aggredita, spintonata e fatta cadere a terra. Grazie alla presenza dell’amica, la chiamata al 12 NUE è stata immediata così come l’arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato. Glidel commissariato, diretto da Catello Somma, sono accorsi in Via Lungomare della Salute identificando subito le due giovani donne. Ascoltando quindi la testimonianza è ...

