Eriksen ai compagni: «Mi è andata bene… Tra quattro-cinque mesi tornerò a giocare» (Di giovedì 5 agosto 2021) Ieri Christian Eriksen ha riabbracciato i suoi compagni dell’Inter alla Pinetina. Il Corriere dello Sport racconta che si è commosso e che tutti lo hanno voluto abbracciare. Al gruppo, il centrocampista danese ha detto: «Mi è andata bene… Tra quattro-cinque mesi tornerò a giocare». Il club gli ha regalato la replica in miniatura della coppa dello scudetto, poi ha pranzato con la squadra ed ha posato per una foto ricordo con il gruppo. “maglietta verde e cappellino, aveva in mano la nuova divisa, con il numero 24 e il suo nome. La speranza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Ieri Christianha riabbracciato i suoidell’Inter alla Pinetina. Il Corriere dello Sport racconta che si è commosso e che tutti lo hanno voluto abbracciare. Al gruppo, il centrocampista danese ha detto: «Mi èTra». Il club gli ha regalato la replica in miniatura della coppa dello scudetto, poi ha pranzato con la squadra ed ha posato per una foto ricordo con il gruppo. “maglietta verde e cappellino, aveva in mano la nuova divisa, con il numero 24 e il suo nome. La speranza ...

