Diletta Leotta si diverte con le amiche: c’è Elodie, ma non Can Yaman (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano le vacanze spensierate di Diletta Leotta. Il volto di Dazn si trova in una rinomata località turistica, al suo fianco ancora Elodie. Non pervenuto l’attore turco. Continua l’affaire Diletta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano le vacanze spensierate di. Il volto di Dazn si trova in una rinomata località turistica, al suo fianco ancora. Non pervenuto l’attore turco. Continua l’affaire… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DanielsH796 : RT @dsds9797: @Emme__10 @FBiasin Te la dico così come mi è arrivata dal milan tuider, sembra si stia già informando sull’esistenza di una d… - AGMadblade1974 : @Corriere Non è che te lo dicono, lo sei (per il settore in cui hai scelto di lavorare). Oggi l'audience calcistica… - AGMadblade1974 : @Corriere Non è che te lo dicono, lo sei (per il settore in cui hai scelto di lavorare). Oggi l'audience calcistica… - Simobullterrier : RT @dsds9797: @Emme__10 @FBiasin Te la dico così come mi è arrivata dal milan tuider, sembra si stia già informando sull’esistenza di una d… - robepere : Non ho capito se Paola Ferrari deve parlar male di Diletta Leotta in ogni intervista perché è scritto nel suo contratto. -