Da Demiral ad Abraham passando per Zapata: cosa sta succedendo in casa Atalanta (Di giovedì 5 agosto 2021) Giorni caldissimi in casa Atalanta. Dopo l’affare sull’asse Londra-Torino con Tottenham e Juventus che ha portato via da Bergamo Romero e consegnato a Gasperini il turco Demiral (manca l’ufficialità ma è solo questione di ore), a Zingonia il calciomercato ha portato un nuovo, grande scossone. C’entra ancora Londra, ma questa volta a dare il la a un possibile valzer di punte è stato il Chelsea che ha deciso di andare all-in con l’Inter per assicurarsi i gol di Lukaku. Per il belga i Blues hanno messo sul piatto qualcosa come 130 milioni di euro, una cifra enorme che un club in difficoltà economiche come l’Inter non può ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 agosto 2021) Giorni caldissimi in. Dopo l’affare sull’asse Londra-Torino con Tottenham e Juventus che ha portato via da Bergamo Romero e consegnato a Gasperini il turco(manca l’ufficialità ma è solo questione di ore), a Zingonia il calciomercato ha portato un nuovo, grande scossone. C’entra ancora Londra, ma questa volta a dare il la a un possibile valzer di punte è stato il Chelsea che ha deciso di andare all-in con l’Inter per assicurarsi i gol di Lukaku. Per il belga i Blues hanno messo sul piatto qualcome 130 milioni di euro, una cifra enorme che un club in difficoltà economiche come l’Inter non può ...

manu67915486 : @Lelle_1509 Su demiral/romero sicuramente. Zapata/abraham non so, nell'immediato credo di si però abraham ha 23 anni e zapata 30, ci sta - Lelle_1509 : Vado controcorrente se dico che l'Atalanta attuale senza #Romero e #Zapata, sostituiti da Abraham e Demiral, si è indebolita? - NandoPiscopo1 : @ildumba @cesololinter19_ @GiovaB95 Più che altro, l'ingaggio di abraham Per demiral hanno fatto la stessa operazi… - KingTosi1 : @anto_main @pauloflorenz Ne paga subito 70 per sostituirli tra abraham e demiral - paolinojper : @enzomarangio A noi l'Atalanta dà 2.5 ml per il prestito di Demiral... Ma ne spende 40 per Abraham dal Chelsea. Non… -