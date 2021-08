Covid può colpire anche organi addominali e apparato gastrointestinale (Di giovedì 5 agosto 2021) Il . E “nei pazienti che presentino sintomatologia addominale e gastrointestinale gli esami radiologici più indicati sono la tomografia computerizzata con acquisizione multifasica, e parzialmente anche l’ecografia. Sebbene infatti il virus non determini segni radiologici specifici nel distretto addominale e gastrointestinale, il contributo offerto dalla diagnostica per immagini può aiutare il clinico nella diagnosi, nella stima di gravità e nella prognosi della malattia”. E’ quanto indicato in un articolo di revisione recentemente pubblicato sul ‘World Journal of Gastroenterology’, frutto della collaborazione tra le scuole radiologiche ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Il . E “nei pazienti che presentino sintomatologia addominale egli esami radiologici più indicati sono la tomografia computerizzata con acquisizione multifasica, e parzialmentel’ecografia. Sebbene infatti il virus non determini segni radiologici specifici nel distretto addominale e, il contributo offerto dalla diagnostica per immagini può aiutare il clinico nella diagnosi, nella stima di gravità e nella prognosi della malattia”. E’ quanto indicato in un articolo di revisione recentemente pubblicato sul ‘World Journal of Gastroenterology’, frutto della collaborazione tra le scuole radiologiche ...

Advertising

ladyonorato : Il Wall Street Journal pone la domanda: perché la FDA attacca un farmaco sicuro ed efficace contro il Covid, senza… - AngeloCiocca : Dopo il #Covid non ci si può permettere 1500 SBARCHI al giorno! Ma scherziamo? A maggior ragione perché coloro che… - Adnkronos : Non solo vie respiratorie, il #Covid_19 può colpire anche organi addominali e apparato gastrointestinale. - emillyele : RT @NemoCavalloNero: @borghi_claudio Le segnalo che qui in Svizzera a tutti i residenti è offerto un tampone rapido gratis a settimana (in… - portorico69 : RT @LaVeritaWeb: Una ricerca dimostra l'efficacia dell'antiparassitario, non privo di controindicazioni e bocciato da Oms ed Ema. Può pure… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può Covid, anche Toscana e Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc LIVE L'Ecdc, che attraverso queste mappe monitora la diffusione del Covid - 19 analizzando il ... Si tratta di uno strumento scientifico che può orientare le decisioni che gli Stati membri dell'Unione ...

Green pass, verso obbligo per personale scuola e studenti universitari: ok dalla cabina di regia ... vicepresidente vicario di Fipe - Confcommercio - non può ricadere sulle imprese '. Alberghi - I ... L'ipotesi della gratuità dei test anti - Covid, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché ...

Covid può colpire anche organi addominali e apparato gastrointestinale latinaoggi.eu LIVE L'Ecdc, che attraverso queste mappe monitora la diffusione del- 19 analizzando il ... Si tratta di uno strumento scientifico cheorientare le decisioni che gli Stati membri dell'Unione ...... vicepresidente vicario di Fipe - Confcommercio - nonricadere sulle imprese '. Alberghi - I ... L'ipotesi della gratuità dei test anti -, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché ...