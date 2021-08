Cliente non paga le pizze arrivate in ritardo: la furia di Salvo Veneziano (Di giovedì 5 agosto 2021) Brutta avventura per l’ex gieffino Salvo Veneziano, che su Instagram ha dato sfogo alla sua rabbia per essere stato, a suo dire, derubato. E in effetti Salvo ha ragione, dal momento che un Cliente si è rifiutato di pagare le pizze ordinate aggiungendo come scusante il fatto che fossero arrivate mezz’ora in ritardo. Peccato però che le ha ritirate lo stesso. Salvo difende a spada tratta il suo fattorino, ma ha annunciato di avere assolutamente intenzione di adire le vie legali contro il Cliente. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 5 agosto 2021) Brutta avventura per l’ex gieffino, che su Instagram ha dato sfogo alla sua rabbia per essere stato, a suo dire, derubato. E in effettiha ragione, dal momento che unsi è rifiutato dire leordinate aggiungendo come scusante il fatto che fosseromezz’ora in. Peccato però che le ha ritirate lo stesso.difende a spada tratta il suo fattorino, ma ha annunciato di avere assolutamente intenzione di adire le vie legali contro il. ...

Advertising

Absolut32791095 : RT @MinervaMcGrani1: Follia pura: oggi una commerciante raccontava ad una cliente di avere vaccinato il figlio minorenne, il quale aveva pa… - Danieleriz80 : @Lisa90135765 Intendevo da cliente, io non faccio più il barista, ho cambiato lavoro, questo Paese mi ha tolto anche la mia professione. - Giu_ggiola : RT @manginobrioches: Continuo a chiedermi come sia possibile dover avere il #greenpass per entrare al ristorante da cliente, ma non da cuoc… - BillFrancesco : RT @AqtrOfficial: Simpatici i ristoratori che scrivono “da me il green pass non serve per entrare”. Cari, guardate che non è un’iniziativa… - AqtrOfficial : Simpatici i ristoratori che scrivono “da me il green pass non serve per entrare”. Cari, guardate che non è un’iniz… -