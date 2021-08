Clamoroso | Messi non rinnova col Barcellona | è ufficiale

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lionelnoncol, ora è. Il club fa sapere che l’accordo è stato trovato, ma per questioni economiche non può essere formalizzato. Ecco il comunicatodel club: Pur avendo raggiunto un accordo tra ile Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota del club. “A causa di questa situazione,non resterà al. Entrambe le parti sono ...

Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - Gazzetta_it : Terremoto a Barcellona: #Messi, stop al rinnovo. #Tebas sotto accusa - tuttosport : Clamoroso #Messi: non rinnova con il #Barcellona, è ufficiale ?? - destino79 : #Messi lascia il #Barcellona Si chiude un'era anche qui - letydark855846 : RT @Eurosport_IT: ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? -

Il comunicato del Barcellona: "non rinnoverà" Il Barcellona ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare la rottura con Leo. "Pur avendo raggiunto un accordo tra il Barcellona e ...Ha delquanto sta succedendo in Spagna nelle ultime ore. Il rinnovo di Lionelcol Barcellona, che fino a poche ore fa era stato dato ormai per fatto, subisce undietrofront. E il ...Dopo l'indiscrezione clamorosa lanciata da Marca, in merito alla distanza abissale tra Lionel Messi e il Barcellona a tema nuovo accordo, ecco l'ancor più clamorosa ufficialità da parte dei ...Lionel Messi non rinnova col Barcellona, ora è ufficiale. Il club fa sapere che l’accordo è stato trovato, ma per questioni economiche non può essere formalizzato. Ecco il comunicato ufficiale del clu ...