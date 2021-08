Chievo | nulla da fare | anche il Consiglio di Stato sbarra la strada della B

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlVerona si deve arrendere. L’ultima speranza cullata dai clivensi per salvare la serie B è definitivamente svanita. La società del presidente Campedelli si è infatti vista negare la riammissionedaldi, ultimo grado di appello primaresa. I mancati versamenti dell’Iva costringeranno il club a ripartire dai dilettanti, dicendo addio al professionismo e mettendo fine a una delle favole più belle degli ultimi anni calcistici. Nessun ribaltone, dunque, il torneo cadetto prenderà il via con il Cosenza ripescato dopo la retrocessione dello ...

L'ultimo tentativo in extremis si è concluso con un nulla di fatto. Il Chievo Verona dice addio al professionismo: Antonio Di Gaudio saluta il club che lo ha accolto a gennaio scorso in Serie B. Vasile Mogos, difensore ex Ascoli, attraverso un post su Instagram ha voluto salutare il Chievo Verona, club nel quale ha ...