Canoa | Rizza vince l’argento nel K1 200

(Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Manfredinel K1 200 disprint ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha chiuso al 2° posto la finale in 35?080, battuto soltanto dall’ungherese Sandor Totka (35?035). Bronzo per il britannico Liam Healt (35?202). Si tratta della 32esima medaglia italiana a questi Giochi: 6 ori, 10 argenti, 16 bronzi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Coninews : L'attesa è finita! Dopo il doppio podio centrato a Pechino nel 2008, a #Tokyo2020 Manfredi #Rizza regala alla canoa… - Agenzia_Ansa : Manfredi #Rizza conquista la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di #Tokyo2020.… - repubblica : Canoa sprint d'argento per l'Italia: Rizza è secondo nel K1 200 metri - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Rizza, argento nel K1 200 metri: Altre medaglie azzurre: Gregorio P… - samdiamante73 : RT @Agenzia_Ansa: Manfredi #Rizza conquista la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di #Tokyo2020. Succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa Rizza

E dire cheavrebbe potuto anche fare suo l'alloro del metallo più prezioso . Totka ha acquisito il vantaggio decisivo in partenza, dove ha guadagnato subito qualche metro su tutti gli avversari. Il 30enne ...L'azzurro Manfrediè medaglia d'argento nellasprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l'azzurro solo l'ungherese ...Risultati italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020 mercoledì 4 agosto CICLISMO A INSEGUIMENTO. L'Italia è medaglia d'oro! Clamorosa prestazione di Pippo Ganna ...C'è un'altra medaglia per l'Italia. È di Manfredi Rizza, che vince l'argento nella canoa sprint 200 metri. Lo ha fatto grazie alla vittoria in batteria, un ...