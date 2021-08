Borsa New York apre scambi in rialzo (Di giovedì 5 agosto 2021) (TeleBorsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street,che sfrutta il lima positivo generato dalle trimestrali della Corporate America. Contrastanti i dati macro di oggi, con i licenziamenti calati ancora e richieste di sussidio poco sotto le attese (dato letto alla vigilia della publbicazione del Job Report). In più, il deficit commerciale è esploso e risulta superiore al previsto. Il Dow Jones parte a 34.920 punti; piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.416 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,27%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,31%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Tele) – Seduta in lieveper Wall Street,che sfrutta il lima positivo generato dalle trimestrali della Corporate America. Contrastanti i dati macro di oggi, con i licenziamenti calati ancora e richieste di sussidio poco sotto le attese (dato letto alla vigilia della publbicazione del Job Report). In più, il deficit commerciale è esploso e risulta superiore al previsto. Il Dow Jones parte a 34.920 punti; piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.416 punti. In moderatoil Nasdaq 100 (+0,27%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,31%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 ...

Wall Street: future in rialzo (Dj +0,22%), dato sussidi in linea con le attese ... che hanno investito in Robinhood prima del suo arrivo in Borsa, per esempio societa' di venture capital come New Enterprise Associates, che detiene oltre il 10% delle azioni. Robinhood ha fissato il ...

Borsa: Europa riduce il rialzo, effetto conti, Milano +0,1% (ANSA) - MILANO, 05 AGO - Riducono il rialzo le borse europee per effetto delle trimestrali a fine mattinata. Archiviati il bollettino della Bce, gli ordini di fabbrica tedeschi e la produzione indust ...

