"Attacco hacker partito dal pc di Engineering". L'azienda smentisce (Di giovedì 5 agosto 2021) L'indiscrezione di Repubblica.it sull'Attacco ai sistemi della Regione Lazio è stata smentita dalla società, che non ha ricevuto notifiche dagli inquirenti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) L'indiscrezione di Repubblica.it sull'ai sistemi della Regione Lazio è stata smentita dalla società, che non ha ricevuto notifiche dagli inquirenti

