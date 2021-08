Atp Washington 2021 | Sinner show | batte Korda con due tie-break e vola ai quarti

(Di giovedì 5 agosto 2021)di Jannikal torneo Atp di. Sul 500 sul cemento americano l’altoatesino soffre ma è resiliente nei momenti più complicati e, pur ricorrendo per due volte al tie-, si impone contro Sebastiancon un doppio 7-6(3) 7-6(3) in un’ora e cinquantacinque minuti. Nel complesso buona prestazione dell’azzurro, che nel secondo set deve compiere una piccola impresa rimontando duedi svantaggio. Aise la vedrà contro Johnson. Primo set molto equilibrato sul cemento americano, con entrambi molto ...

Dopo la vittoria all'esordio contro Emil Ruusuvuori Jannik Sinner cerca un posto nei quarti di finale dell'500 dicontro lo statunitense Sebastian Korda . Appuntamento alle 20 ora italiana, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis . Si tratta del primo head to head tra i due giocatori: l'...Jannik Sinner sfiderà Sebastian Korda in occasione del terzo turno dell'500 di2021 . Il giovane azzurro vuole ripetersi dopo la bella vittoria al debutto contro il finlandese Ruusuvuori e va a caccia di un posto ai quarti di finale. L'ostacolo che deve ...WASHINGTON, 05 AGO - Roger Federer non parteciperà ai Master 1000 di Toronto e di Cincinnati, come ha annunciato l'Atp, e questa scelta lascia dubbi anche sulla presenza dello svizzero numero 9 al mon ...Lo svizzero dovrebbe tornare in campo a Flushing Meadows, ginocchio permettendo. Matteo deve recuperare dal risentimento muscolare, Sascha dalle fatiche di Tokyo ...