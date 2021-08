Ascolti TV | Mercoledì 4 agosto 2021. Vince Superquark (12.2%), All Together Now al 9.1%. Bene Il Circolo degli Anelli (8.9%) e Chicago Fire (8.4%). Paltrinieri fa fare record a Go Tokyo 2020 (13.2%) (Di giovedì 5 agosto 2021) Piero Angela - Superquark Nella serata di ieri, Mercoledì 4 agosto 2021, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.871.000 spettatori pari al 12.2% di share (Superquark Natura a .000 e il %). Su Canale5 la replica di All Together Now – La Musica è Cambiata ha incollato davanti al video 1.338.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.253.000 spettatori (8.9%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto 1.431.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Quasi nemici – ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 agosto 2021) Piero Angela -Nella serata di ieri,, su Rai1ha conquistato 1.871.000 spettatori pari al 12.2% di share (Natura a .000 e il %). Su Canale5 la replica di AllNow – La Musica è Cambiata ha incollato davanti al video 1.338.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Ilha interessato 1.253.000 spettatori (8.9%). Su Italia1ha raccolto 1.431.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Quasi nemici – ...

