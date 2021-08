Advertising

LiguriaOggi : Amt - Verifica intensiva a De Ferrari, 107 sanzionati - genovatoday : Amt, verifica intensiva a De Ferrari: controllati oltre 1.400 passeggeri - genovatoday : Amt, verifica intensiva in via XX Settembre, oltre 1.500 passeggeri controllati - magazine24it : Amt – Verifica intensiva a Principe, sanzionati 80 passeggeri - LiguriaOggi : Amt - Verifica intensiva a Principe, sanzionati 80 passeggeri -

Ultime Notizie dalla rete : Amt verifica

Liguria Oggi

Durante le cinque ore disono state rilevate 107 situazioni irregolari per un tasso di ... sui diversi sistemi gestiti da, in aree diverse del territorio, sia in modalità alta visibilità ...Genova - Ancora una giornata di verifiche intensive da parte dei controllori diper contrastare l'utilizzo dei mezzi pubblici senza regolare titolo di viaggio. Nella mattinata ...ore di...Questa mattina, dalle 7.00 alle 12.00, la verifica intensiva si è svolta in piazza De Ferrari. I 18 Verificatori coinvolti hanno controllato 1.437 passeggeri delle linee 18, 20, ...Durante i controlli sono state riscontrate 85 situazioni irregolari per mancanza di valido titolo di viaggio, pari ad un tasso di evasione del 5,4%.