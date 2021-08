Amanda Knox è incinta il progetto per la gravidanza fa scoppiare una polemica

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 5 agosto 2021)è tornata a far parlare di sé èe l’ha annunciato nel suo podcast pubblicando l’audio del momento in cui ha fatto il test di:”Oh mio Dio, questa è una linea tenue. Ok, ok, ok non voglio entusiasmarmi troppo. Oddio si sono! Tre barre…si! Siiiii! Grazie a Dio ce l’abbiamo