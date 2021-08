Wta San Jose 2021 | programma e ordine di gioco mercoledì 4 agosto

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il, gli orari e l’didiper quanto riguarda il Wta 500 di San. Si entra nella fase clou del torneo con il primo incontro indalle 20:00 orario italiano, tra Linette e Martic. In campo anche altre teste di serie come Daria Kasatkina che sfida la francese Garcia. Chiude ill’americana Madison Keys nella notte, opposta alla cinese Zhang. Ildel 4con orari italiani: CAMPO CENTRALE dalle ore 20:00 – Linette vs Martic a seguire – Kasatkina vs ...

Advertising

Deepnightpress : WTA San Jose Day 2 Pronostici 4-08-21 con Donna Vekic vs Yulia Putintseva #WTA #SanJosé #TennisPredictions… - zazoomblog : Tabellone WTA San Josè 2021 Mertens e Rybakina guidano il seeding - #Tabellone #Mertens #Rybakina #guidano - livetennisit : WTA 500 San Jose e WTA 125 Concord: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 - Ubitennis : WTA Cluj-Napoca e San Jose: nessuna italiana qualificata, ce la fa invece Konjuh - sportface2016 : #Tennis, #Wta #Sanjose 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 3 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Wta San

Sportface.it

Il programma di martedì 3 agosto al torneodiJosè 2021 : ecco gli orari e l' ordine di gioco . La quarta giornata sul cemento statunitense si apre con la sfida tra la francese Mladenovic e la coreana del sud Han, mentre a seguire la ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del500 diJose 2021, per quanto concerne la giornata di lunedì 2 agosto . E' tempo di primi turni in California, dove prenderà il via il main draw. Tante le sfide interessanti da seguire e le ...Fuori Lucrezia Stefanini, l'ultima italiana rimasta nelle qualificazioni a Cluj. Konjuh intanto a un passo dal rientro in top 100 a San Jose ...SAN JOSE' (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Debutto positivo per Shuai Zhang nel "Mubadala Silicon Valley Classic", torneo Wta 500 con 565.530 dollari di montepremi in corso sul veloce di San Jose', in Cali ...