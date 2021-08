Uomini e Donne: Sabrina Ghio si Sposa! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Uomini e Donne: l’ex tronista Sabrina Ghio, dopo aver concluso in maniera poco felice il suo percorso nel programma, ora ha trovato la serenità al fianco di un altro uomo. E negli ultimi giorni è arrivata una proposta di matrimonio… Sabrina Ghio è stata una tronista molto amata di Uomini e Donne. Purtroppo il suo percorso non si è concluso positivamente, dato che il corteggiatore da lei scelto l’ha rifiutata. Ora però le cose sono diverse al fianco del suo nuovo compagno Carlo, e quest’ultimo le ha anche fatto una bella proposta di ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 4 agosto 2021): l’ex tronista, dopo aver concluso in maniera poco felice il suo percorso nel programma, ora ha trovato la serenità al fianco di un altro uomo. E negli ultimi giorni è arrivata una proposta di matrimonio…è stata una tronista molto amata di. Purtroppo il suo percorso non si è concluso positivamente, dato che il corteggiatore da lei scelto l’ha rifiutata. Ora però le cose sono diverse al fianco del suo nuovo compagno Carlo, e quest’ultimo le ha anche fatto una bella proposta di ...

