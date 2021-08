Una variante apocalittica del Covid potrebbe giungere dopo Delta e Lambda: l’allarme degli scienziati (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è scontato che la variante Delta sia l’ultima grande minaccia Covid. Secondo gli scienziati, infatti, potrebbe svilupparsi una nuova variante capace di creare molti più problemi di quanti ne abbiano già creati la variante Delta e la variante Lambda. Michael Osterholm, epidemiologo che guida il Center for Infectious Disease Research and Policy presso l’Università del Minnesota, spiega come i circa 100 milioni di non vaccinati negli Stati Uniti rischierebbero grosso con la variante ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è scontato che lasia l’ultima grande minaccia. Secondo gli, infatti,svilupparsi una nuovacapace di creare molti più problemi di quanti ne abbiano già creati lae la. Michael Osterholm, epidemiologo che guida il Center for Infectious Disease Research and Policy presso l’Università del Minnesota, spiega come i circa 100 milioni di non vaccinati negli Stati Uniti rischierebbero grosso con la...

Advertising

RobertoBurioni : Fino al momento in cui scrivo queste righe una variante in grado di sfuggire al vaccino non è emersa, e nulla fa pe… - RobertoBurioni : A ogni persona infettata il virus fa un tiro di dadi che potrebbe andargli bene, generando una variante resistente al vaccino. - RobertoBurioni : Il vaccino è un ostacolo che il virus PROVA a superare con una variante. Ci riuscirà? Questo non possiamo saperlo. - he_s_smashing : RT @starklcki: comunque per me scar del re leone è una variante loki sennò non si spiega - nonnaacasa : RT @Ciribini: Come sia possibile il rientro generalizzato a scuola a Settembre senza testing, sampling, ventilazione, filtrazione, mascheri… -