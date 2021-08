“The Sparks Brothers”, uscito il trailer in italiano del docufilm di E. Wright (Di mercoledì 4 agosto 2021) “The Sparks Brothers”, il docufilm di Edgar Wright, arriva al cinema il 30 agosto. Distribuito da Lucky Red per un evento speciale di tre giorni, ha reso noto in anteprima il trailer in italiano. Evento speciale per #soloalcinema, per tre giorni, dal 30 agosto al 1 settembre sarà quindi possibile vederlo in sala. Da grande fan, il regista celebra i 50 anni del duo composto dai fratelli Ron e Russell Mael realizzando un documentario con filmati inediti, immagini di repertorio, riprese dai concerti e interviste ai loro più grandi ammiratori. Presentato al Sundance Film Festival, ha già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) “The”, ildi Edgar, arriva al cinema il 30 agosto. Distribuito da Lucky Red per un evento speciale di tre giorni, ha reso noto in anteprima ilin. Evento speciale per #soloalcinema, per tre giorni, dal 30 agosto al 1 settembre sarà quindi possibile vederlo in sala. Da grande fan, il regista celebra i 50 anni del duo composto dai fratelli Ron e Russell Mael realizzando un documentario con filmati inediti, immagini di repertorio, riprese dai concerti e interviste ai loro più grandi ammiratori. Presentato al Sundance Film Festival, ha già ...

Advertising

luckyredfilm : RT @RBcasting: Arriva il primo film sugli Sparks. Il regista Edgar Wright celebra cinque decenni di storia della musica con il documentario… - RBcasting : Arriva il primo film sugli Sparks. Il regista Edgar Wright celebra cinque decenni di storia della musica con il doc… - SimonaCroisette : RT @ciakmag: Gran giornata per gli appassionati di musica. Appuntamento con i tre giorni dedicati all'evento speciale #TheSparksBrothers di… - ciakmag : Gran giornata per gli appassionati di musica. Appuntamento con i tre giorni dedicati all'evento speciale… - YolBlog : THE SPARKS BROTHERS – #soloalcinema Come può una rock band avere successo, essere sottovalutata, diventare enormeme… -