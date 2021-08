The Ascent è record di vendite per il publisher nonostante sia 'gratis' su Xbox Game Pass (Di mercoledì 4 agosto 2021) The Ascent è partito alla grande, poiché il suo publisher, Curve Digital, ha rivelato oggi che sono stati generati oltre $ 5 milioni di entrate durante il suo weekend di lancio. Ha anche menzionato che The Ascent ha rivendicato il primo posto nelle classifiche globali di Steam, dimostrando che il genere cyberpunk è ancora vivo e vegeto. Un traguardo impressionante se si pensa che il gioco è disponibile per gli abbonati ad Xbox Game Pass. Oltre a cifre di vendita impressionanti, lo sparatutto è riuscito a generare oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e Twitch, con il team che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Theè partito alla grande, poiché il suo, Curve Digital, ha rivelato oggi che sono stati generati oltre $ 5 milioni di entrate durante il suo weekend di lancio. Ha anche menzionato che Theha rivendicato il primo posto nelle classifiche globali di Steam, dimostrando che il genere cyberpunk è ancora vivo e vegeto. Un traguardo impressionante se si pensa che il gioco è disponibile per gli abbonati ad. Oltre a cifre di vendita impressionanti, lo sparatutto è riuscito a generare oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e Twitch, con il team che ...

