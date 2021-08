Stasera in tv | Neïla riuscirà ad emanciparsi grazie allo studio?

Leggi su zon

(Di mercoledì 4 agosto 2021)in tv andrà in onda la commedia francese dal titolo “Quasi nemici – L’importante è avere ragione”: ecco il cast e la trama!in tv andrà in onda la commedia francese diretta da Yvan Attal dal titolo Quasi nemici – L’importante è avere ragione. La protagonista del lungometraggio è Camélia Jordana cheall’interpretazione in questa commedia ha vinto, nel 2017, il premio César come “Miglior promessa femminile del cinema francese“. Pronti a scoprire la trama del film che andrà in ondain tv? TramaSalah è una matricola di giurisprudenza che frequenta l’Università ...