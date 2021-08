Serie C, la graduatoria dei ripescaggi. La nota della FIGC (Di mercoledì 4 agosto 2021) La FIGC ha comunicato con la seguente nota sul proprio sito ufficiale la graduatoria delle squadre che ambiscono a essere riammesse/ripescate in Serie C. Le cinque candidate sono Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Pistoiese e Siena, non c’è il Fano: Il Presidente Federale – preso atto che, all’esito delle procedure di ammissione ai campionati professionistici e delle successive decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, e degli organi giurisdizionali statali ad oggi emesse, risultano cinque posti vacanti nell’organico del ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laha comunicato con la seguentesul proprio sito ufficiale ladelle squadre che ambiscono a essere riammesse/ripescate inC. Le cinque candidate sono Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Pistoiese e Siena, non c’è il Fano: Il Presidente Federale – preso atto che, all’esito delle procedure di ammissione ai campionati professionistici e delle successive decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, e degli organi giurisdizionali statali ad oggi emesse, risultano cinque posti vacanti nell’organico del ...

