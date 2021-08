Semestre in attivo per Stellantis: ma con riserva (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Semestre appena trascorso è stato estremamente positivo per Stellantis. Non è però tutto oro quello che luccica. Come è andato l’ultimo Semestre per Stellantis? Sono stati in crescita i risultati di Stellantis negli ultimi sei mesi: merito della ripresa delle attività industriali e del confronto favorevole con lo stesso periodo dello scorso anno. Sono Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilappena trascorso è stato estremamente positivo per. Non è però tutto oro quello che luccica. Come è andato l’ultimoper? Sono stati in crescita i risultati dinegli ultimi sei mesi: merito della ripresa delle attività industriali e del confronto favorevole con lo stesso periodo dello scorso anno. Sono

Ultime Notizie dalla rete : Semestre attivo Febbre dei bond e rendimenti ancora ai minimi anche per il Btp ...59%) in scia ai risultati del primo semestre della multinazionale digitale trattata all'Aim. AIM, OGGI DEBUTTA NUSCO Il listino delle pmi si prepara al debutto oggi di Nusco. Il gruppo di Nola attivo ...

Banca Profilo, i conti del primo semestre 2021 Banca Profilo ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre 2021, periodo chiuso con un utile netto di 7,46 milioni di euro, in aumento del 61,2% ... A fine giugno 2021 l' attivo consolidato ...

