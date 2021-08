Se vi rubano l' iPhone o l’iPad | attenti agli sms truffa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La funzione Dov’è di iCloud rende molto difficile il ripristino degli smartphone Apple rubati e spesso i criminali ricorrono al phishing via sms. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare che al danno segua la beffa

La Repubblica

La funzionalità Dov'è , che permette di segnalare uncome smarrito (o rubato), può però fornire un aiuto involontario ai malintenzionati , soprattutto nel caso il proprietario decida di ...uno zaino a una ragazza sulla spiaggia, ma vengono notati da un bagnante che avverte la ... A nulla è valso il tentativo di fuga, i tre sono stati bloccati e perquisiti: un11, unXS ...Gli agenti del commissariato di Augusta hanno arrestato due giovani, Salvatore Barravecchia, 21 anni, e Giuseppe Bandiera, 19 anni, per il furto in abitazione avvenuto nella serata di ieri ad ...La funzione Dov’è di iCloud rende molto difficile il ripristino degli smartphone Apple rubati e spesso i criminali ricorrono al phishing via sms.