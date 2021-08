Ricciardi: 'Green pass non basta, serve anche il monitoraggio dell'aria soprattutto nelle scuole' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sarà utile per la ripresa delle scuole in presenza e in sicurezza, ma non basta per la lotta al . 'Un aspetto importante è il dell' - dice - anche perché, essendoci bambini al di sotto dei 12 anni, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sarà utile per la ripresain presenza e in sicurezza, ma nonper la lotta al . 'Un aspetto importante è il' - dice -perché, essendoci bambini al di sotto dei 12 anni, ...

Advertising

AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: Scuola. Drago (FdI): Ricciardi chiede areazione aule no green pass, FdI nelle Marche prima a farlo - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Ricciardi: «#green pass non basta, serve anche il monitoraggio dell'aria soprattutto dove ci sono bambini come nelle sc… - vocedelpatriota : Scuola. Drago (FdI): Ricciardi chiede areazione aule no green pass, FdI nelle Marche prima a farlo - ilmessaggeroit : Ricciardi: «#green pass non basta, serve anche il monitoraggio dell'aria soprattutto dove ci sono bambini come nell… - zazoomblog : Ricciardi daccordo con il green pass: Stoppa il virus non le persone - #Ricciardi #daccordo #green #pass: -