Recup Lazio non funziona, impossibile prenotare visite mediche per via dell’attacco informatico: ecco quando torna disponibile il servizio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono quattro giorni che il sistema informatico del Lazio è in down a causa dell’attacco hacker. I disagi oltre che a livello amministrativo e burocratico si stanno presentando anche per i cittadini: le prenotazioni per le prime dosi dei vaccini sono bloccate e non solo. Anche le prenotazioni per le visite specialistiche e ambulatoriali sono ferme. Cosa comporta ciò? Che almeno per una settimana (fino al 10-15 agosto) nessun cittadino del Lazio può fissare una visita medica. D’Amato in merito a ciò ha dichiarato che: Stiamo lavorando affinché, nell’arco di dieci giorni, possiamo almeno parzialmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono quattro giorni che il sistemadelè in down a causahacker. I disagi oltre che a livello amministrativo e burocratico si stanno presentando anche per i cittadini: le prenotazioni per le prime dosi dei vaccini sono bloccate e non solo. Anche le prenotazioni per lespecialistiche e ambulatoriali sono ferme. Cosa comporta ciò? Che almeno per una settimana (fino al 10-15 agosto) nessun cittadino delpuò fissare una visita medica. D’Amato in merito a ciò ha dichiarato che: Stiamo lavorando affinché, nell’arco di dieci giorni, possiamo almeno parzialmente ...

