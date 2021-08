Reazione a Catena 4 agosto 2021: i Numeri Primi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, mercoledì 4 agosto 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Numeri Primi, tre ragazzi lombardi che si sono conosciuti ai tempi dell’Università di Matematica e che quindi hanno scelto di onorare il loro “passato”. I Numeri Primi – Davide, Claudio e Lorenzo – al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, mercoledì 4. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i, tre ragazzi lombardi che si sono conosciuti ai tempi dell’Università di Matematica e che quindi hanno scelto di onorare il loro “passato”. I– Davide, Claudio e Lorenzo – al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver ...

