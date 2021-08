Olimpiadi, tragedia per l’atleta: “Lutto dopo la medaglia d’argento” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Notizia choc colpisce le Olimpiadi, tragedia per l’atleta Raven Saunders: “Lutto grave dopo la medaglia d’argento”. Foto d’archivioClarissa Saunders, la madre della stella dell’atletica leggera statunitense Raven Saunders, è morta pochi giorni dopo che sua figlia ha vinto la sua prima medaglia olimpica. Infatti, la Saunders proprio lo scorso 1 agosto si era classificata al secondo posto nella finale del getto del peso. La vittima si trovava a Orlando, in Florida, dove aveva partecipato a una festa privata per seguire in diretta la gara ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Notizia choc colpisce leperRaven Saunders: “gravela”. Foto d’archivioClarissa Saunders, la madre della stella dell’atletica leggera statunitense Raven Saunders, è morta pochi giorniche sua figlia ha vinto la sua primaolimpica. Infatti, la Saunders proprio lo scorso 1 agosto si era classificata al secondo posto nella finale del getto del peso. La vittima si trovava a Orlando, in Florida, dove aveva partecipato a una festa privata per seguire in diretta la gara ...

