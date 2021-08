Nuova pretendente nella corsa a Lammers (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle ultime settimane, la trattativa tra Genoa e Sam Lammers è entrata Nuovamente nel vivo. Ma quello che sembrerebbe un affare ormai indirizzato, potrebbe subire una svolta inattesa. Nonostante il lungo corteggiamento, iniziato durante la sessione di mercato invernale, la squadra del Grifone dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, seppur il club di Preziosi sia in vantaggio, la squadra veneta resta aggrappata alla possibilità di acquistare il giovane classe 97?. L’Atalanta, intanto, attende l’ufficialità della cessione di Romero al Tottenham per poter imbastire una o più trattative in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle ultime settimane, la trattativa tra Genoa e Samè entratamente nel vivo. Ma quello che sembrerebbe un affare ormai indirizzato, potrebbe subire una svolta inattesa. Nonostante il lungo corteggiamento, iniziato durante la sessione di mercato invernale, la squadra del Grifone dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, seppur il club di Preziosi sia in vantaggio, la squadra veneta resta aggrappata alla possibilità di acquistare il giovane classe 97?. L’Atalanta, intanto, attende l’ufficialità della cessione di Romero al Tottenham per poter imbastire una o più trattative in ...

Advertising

IamCALCIO : Si aggiunge una nuova pretendente per #Lapadula ma il #Benevento non è così sicuro di privarsi dell'italo-peruviano. - Solo_La_Lazio : ?? Nuova pretendente per #Correa ? #Lautaro può lasciare l'Inter ?? #Inzaghi chiede il Tucu - infoitsport : Milan, il difensore vuole andar via: una nuova pretendente - infoitsport : Milan, nuova pretendente per Caldara: si apre all'opzione prestito - sportal_it : Una nuova pretendente per Walukiewicz -