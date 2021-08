Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nespoli: 'A Parigi vogliamo ancora migliorare' - - CorriereCitta : Nespoli: “A Parigi vogliamo ancora migliorare” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Nespoli: 'A Parigi vogliamo ancora migliorare' - - MauroCapozza : RT @iltrumpo: Mauro Nespoli da Voghera vince l’argento nel tiro con l’arco. Ci riproverà tra 3 anni a Parigi, con la pistola. #Nespoli #To… - McmLeonardo : @lamelasulweb @CAmpisan @Eurosport_IT Ma in realtà lì non ci sei andato vicino, Bacosi e ieri Nespoli che si suicid… -

Ultime Notizie dalla rete : Nespoli Parigi

Classe 1991, l'azzurra a fine gara ha detto: ' E' un bronzo che trasformerò in oro, ame lo ... Maurotrionfa toccando il secondo posto, nel tiro con l'arco. Medaglia di bronzo per ...... tra tre anni ci sono i Giochi di: da domani si deve lavorare per ricostruire un ambiente". ...per le donne del ring - ed e' salita di un altro gradino del podio con l'argento di Mauro..."Sono strafelice: è rimasto un po' di amaro in bocca ma abbiamo portato a casa la medaglia. Anche a freddo confermo che è stato giusto provare i 210 e ...L’arciere si confessa nel dopo gara: «E adesso un risotto bonarda e salsiccia» La mamma: «Lo abbiamo guardato in tv a Voghera con un po’ di apprensione» ...