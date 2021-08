Napoli | colloquio tra Spalletti e Insigne | ecco cosa si sono detti

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lorenzoe Lucianohanno avuto una discussione dopo la sessione di allenamento odierna: le ultime su casaCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, tira aria di fiducia verso il rinnovo di Lorenzo. Il capitano delha il contratto attualmente in scadenza nell’estate del 2022, ma tutto fa pensare ad un probabile rinnovo. In attesa di incontrare De Laurentiis, l’esterno azzurro ha avuto oggi uncon. Il tecnico ha ribadito al proprio giocatore la volontà di puntare su di lui per il suo progetto tecnico, mentre ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Napoli, addio Insigne: dice tutto a Spalletti nel colloquio - infoitsport : Calciomercato Napoli, Insigne e il colloquio con Spalletti: la decisione - calciomercatoit : ?? #Napoli, ci si muove per il rinnovo di #Insigne: colloqui con #Spalletti ?? - gilnar76 : Rinnovo Insigne, colloquio con Spalletti e quale sarà l'offerta di ADL: le novità #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne, colloquio con Spalletti e l'idea di ADL per trattenerlo: le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli colloquio

E' coautrice della pubblicazione "Di generazione in generazione",intervista con Giuseppe ... Nel 2011 è eletto presidente dell'VIII municipalità di, sul cui territorio si trova Scampia,...Mandato in archivio il successo per 3 - 0 all' Allianz Arena contro il Bayern Monaco , il... Fabián Ruiz , Di Lorenzo , Meret e Insigne , quest'ultimo protagonista di un fittocon ...Luciano Spalletti ieri ha incontrato per la prima volta i tre calciatori reduci dal trionfo con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini.Rinnovo Insigne Napoli, colloquio con Spalletti. Intanto, Lorenzo Insigne è tornato a Napoli dalle vacanze post Euro 2020 e partirà nelle prossime ore per Castel di Sangro con la squadra. (Stop and ...