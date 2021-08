Mps, Franco: «No presupposti per richiesta a Ue su rinvio termini. Possibili esuberi superiori a 2.500» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il ministro dell’Economia è intervenuto davanti alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato: nuovo piano banca non conforme con impegni presi con l’Ue. Unicredit soluzione strategicamente superiore per interesse paese Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il ministro dell’Economia è intervenuto davanti alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato: nuovo piano banca non conforme con impegni presi con l’Ue. Unicredit soluzione strategicamente superiore per interesse paese

