Monopattini e bici in sharing gettati nel Po recuperati dai vigili (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sei biciclette e due Monopattini di quelli in servizio di sharing sono state recuperate dalla Polizia Municipale sul fondo del fiume Po nel tratto antistante i “Murazzi”. Una delle attività che il Servizio Fluviale dei Civich svolge durante il periodo estivo per salvaguardare il pubblico decoro e la salute ambientale del fiume. A bordo di gommoni e altre imbarcazioni, gli agenti della Fluviale, perlustrano periodicamente il grande fiume alla ricerca di elementi che possono risultare dannosi per l’ambiente e in particolare per la salute del corso d’acqua. Spesso sono le segnalazione da parte dei cittadini che denunciano atti di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Seiclette e duedi quelli in servizio disono state recuperate dalla Polizia Municipale sul fondo del fiume Po nel tratto antistante i “Murazzi”. Una delle attività che il Servizio Fluviale dei Civich svolge durante il periodo estivo per salvaguardare il pubblico decoro e la salute ambientale del fiume. A bordo di gommoni e altre imbarcazioni, gli agenti della Fluviale, perlustrano periodicamente il grande fiume alla ricerca di elementi che possono risultare dannosi per l’ambiente e in particolare per la salute del corso d’acqua. Spesso sono le segnalazione da parte dei cittadini che denunciano atti di ...

