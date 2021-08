Maltempo, frana nel lecchese Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Monitorati il Seveso e il Lambro. A causa di uno smottamento è interrotta la viabilità tra Bellano e Taceno. Allerta per la diga a Dervio. Evacuato un campeggio. Disagi anche nel Comasco Leggi su corriere (Di mercoledì 4 agosto 2021) Monitorati il Seveso e il Lambro. A causa di uno smottamento è interrotta la viabilità tra Bellano e Taceno. Allerta per laa Dervio. Evacuato un. Disagi anche nel Comasco

matteosalvinimi : Laglio (Como), una povera anziana, rimasta bloccata nella sua casa dai detriti di una frana causata dal maltempo, v… - AnsaLombardia : Maltempo: 120 evacuati da un campeggio nel Lecchese. Chiusa per frana una strada provinciale, disagi anche nel Coma… - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - marco_m_ : RT @MilanoSpia: Lecco, allarme maltempo: chiusa la provinciale 62 per frana, rischio esondazione per la diga di Pagnona - marco_m_ : RT @Corriere: Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio -

