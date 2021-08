Ma il governo Draghi è la coperta dei partiti Il ribellismo non paga

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 3 agosto, con l’inizio del semestre bianco, è una data da segnare: ne vedremo delle belle o si procederà nella continuità del, in un Paese in cui l’emergenza sanitaria continua per decreto fino a dicembre? Semestre bianco significa che il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere nell’ultimo scorcio del suo mandato e quindi non può indire le elezioni. In teoria idella maggioranza potrebbero alzare l’asticella delle loro pretese: scatterebbe il «liberi tutti» in una rincorsa a rompere la lealtà di coalizione. Questo scenario da anticamera dell’irresponsabilità è credibile? Le fibrillazioni continueranno, ma con il vincolo ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha siglato oggi una Direttiva che dispone la declassifica della documentazione concernen… - ItaliaViva : Ma con che coraggio venite a darci lezioni di lealtà, quando mandate sotto il Governo insieme al M5S sul decreto Se… - Ettore_Rosato : Conte, in una lunga intervista, racconta che lui ha fatto molto più di Draghi per l'economia, che la crescita è mer… - FlorenskijPavel : RT @LucioMM1: @MassimoFamularo @liberioltre @micheleboldrin @DeShindig @marcoardemagni La gestione del 'contenimento pandemico' è stata per… - MarlyKohime : @Tg3web Grazie Draghi il governo dei migliori liquidatori -

La realtà è che oggi si vota la mia riforma del processo penale, approvata in Cdm dalConte II e successivamente emendata dal". In ogni caso alla fine di una lunga giornata l'......si vota la riforma del processo penale a prima firma Bonafede approvata in consiglio dei ministri dal Conte 2 e portata in quest'aula nel marzo del 2020 e successivamente emendata dal",...Ma eleggere Draghi al Quirinale significherebbe far saltare il governo e andare dritti alle elezioni politiche". Ma Draghi sta gestendo il Pnrr... "Vero, infatti in Europa non va il Presidente della ...Il punto di partenza è che Mattarella, come ha già fatto capire con i suoi ultimi interventi, resta nella pienezza delle sue prerogative. Da costituzionalista rigoroso, non pare comunque disponibile a ...