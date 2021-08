' Lukaku ha scelto il Chelsea' | l' Inter aspetta l' offerta giusta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Romeluhail: adesso arrivano conferme anche dall'Inghilterra. Il bomber belga è pronto a fare le valigie non appena l'e i Blues troveranno l'accordo, come ha raccontato ...

sghi29 : RT @FBiasin: Nell’estate della crisi c’è chi si è imboscato, chi ha detto “vedremo”, chi banalmente ha scelto di tacere. Anche lui poteva… - proietta : RT @marifcinter: #Lukaku ha scelto di andare al #Chelsea. Lo ha comunicato alla società e a Inzaghi. La proprietà dell'Inter ha dato mandat… - Giacomomessana2 : RT @FBiasin: Nell’estate della crisi c’è chi si è imboscato, chi ha detto “vedremo”, chi banalmente ha scelto di tacere. Anche lui poteva… - frattesi_marco : RT @FBiasin: Nell’estate della crisi c’è chi si è imboscato, chi ha detto “vedremo”, chi banalmente ha scelto di tacere. Anche lui poteva… - Girolamobari86 : @CharleeHarpeer @FusatoRiccardo Guarda che lukaku non lo avete scelto di venderlo ma siete costretti a venderlo...i… -

Romeluhail Chelsea : adesso arrivano conferme anche dall'Inghilterra. Il bomber belga è pronto a fare le valigie non appena l' Inter e i Blues troveranno l'accordo, come ha raccontato in ...ha deciso. E l'attaccante belga hail Chelsea. Romelu ha comunicato al club, che non avrebbe voluto venderlo, e all'allenatore Simone Inzaghi la sua volontà di partire . Nei giorni ...L'ultima offerta che il Chelsea dovrebbe fare per l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è di 130 milioni di euro in contanti, senza bonus né Marcos Alonso.I media inglesi confermano le indiscrezioni di mercato trapelate da Milano: l'attaccante belga ha chiesto alla società nerazzurra di accettare la proposta dei Blues ...