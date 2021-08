Advertising

Stefano23253285 : @PabloAyo @PabloAyo Ciao, sarebbe interessante intervistare di nuovo Simone? (L'addotto di Ladispoli) Grazie.. -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli nuovo

BaraondaNews

appuntamento con 'Nati per leggere …' -appuntamento giovedì 5 agosto con 'Nati per leggere…', letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori '...: a lavoro per la definizione delanno scolastico - È costato 120mila euro in più rispetto al 'normale' il servizio mensa scolastica nell'anno 2020/2021. A tirare le somme è stato l'...LADISPOLI – Torna un nuovo appuntamento con i libri per i più piccini: “Nati per leggere…” l’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale di Ladispoli e che come ogni estate trasloca al mare. Nuovo a ...Tra i nuovi volti del Borgo San Martino, costruito per i piani alti della Prima Categoria, con l'eventualità del ripescaggio in Promozione, c'è quello di Alberto Roscioli (24 anni). Il difensore, la c ...