Inter, Mentana: 'Un errore vendere Lukaku, Zhang chieda aiuto' (Di mercoledì 4 agosto 2021) MILANO - Ansia nella Milano Interista per l'assalto del Chelsea a Romelu Lukaku . Al momento i campioni d'Italia hanno rifiutato un'offerta da 100 milioni più il cartellino del jolly spagnolo Marcos ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) MILANO - Ansia nella Milanoista per l'assalto del Chelsea a Romelu. Al momento i campioni d'Italia hanno rifiutato un'offerta da 100 milioni più il cartellino del jolly spagnolo Marcos ...

Advertising

sportli26181512 : #Inter, #Mentana: 'Un errore vendere #Lukaku, Zhang chieda aiuto': Il giornalista e tifoso nerazzurro, che partecip… - bergomifabio : RT @InterTW_: 90 minuti di applausi #Hakimi #Lukaku #LukakuNonSiTocca #Inter #forzainter #Mentana - Antonio8384 : Anche #Lukaku pare stia per abbandonare l'#Inter, proprio ora che stanno per arrivare fiumi di soldi dall'azionaria… - Paolopillsfory1 : @Specialcla @Inter Mi piacerebbe dirtelo in faccia, ma la vedo improbabile. Tu ti meriti Mentana. E basta. - ironalex68 : Inter, Mentana su vendita Lukaku: 'Zhang sbaglia, chieda aiuto'. E l'azionariato popolare... @gazzetta -