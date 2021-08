Il savoir-faire di Hermès trova la sua casa in via Montenapoleone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Hermès è tornato in via Montenapoleone. La boutique ha riaperto le porte ai suoi clienti lo scorso 8 luglio dopo aver intrapreso un importante progetto di ristrutturazione durato quasi un anno. In questo periodo il negozio si è trasformato in un «cabinet de curiosité» dove la vendita diventa un’esperienza a 360 gradi. La boutique copre uno spazio di 950 metri quadrati - per superficie è seconda solo al 24 Faubourg di Parigi - e si sviluppa su tre piani. «Abbiamo voluto che questo negozio fosse per loro un luogo dove scoprire le novità, certo, ma anche uno spazio che testimoniasse il nostro interesse comune per l'universo della maison, per i mobili come ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 agosto 2021)è tornato in via. La boutique ha riaperto le porte ai suoi clienti lo scorso 8 luglio dopo aver intrapreso un importante progetto di ristrutturazione durato quasi un anno. In questo periodo il negozio si è trasformato in un «cabinet de curiosité» dove la vendita diventa un’esperienza a 360 gradi. La boutique copre uno spazio di 950 metri quadrati - per superficie è seconda solo al 24 Faubourg di Parigi - e si sviluppa su tre piani. «Abbiamo voluto che questo negozio fosse per loro un luogo dove scoprire le novità, certo, ma anche uno spazio che testimoniasse il nostro interesse comune per l'universo della maison, per i mobili come ...

