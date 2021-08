GreenPass, Serracchiani “Chi si oppone non fa buon servizio a italiani” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “La riforma della giustizia serve al paese per diventare più moderno, più giusto, più europeo. Noi democratici ci impegneremo affinché le riforme vengano fatte, ora però le attività si devono svolgere in sicurezza, per questo serve il green pass, chi si oppone al suo uso non fa un buon servizio agli italiani”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani. ror/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) “La riforma della giustizia serve al paese per diventare più moderno, più giusto, più europeo. Noi democratici ci impegneremo affinché le riforme vengano fatte, ora però le attività si devono svolgere in sicurezza, per questo serve il green pass, chi sial suo uso non fa unagli”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Debora. ror/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

“La riforma della giustizia serve al paese per diventare più moderno, più giusto, più europeo. Noi democratici ci impegneremo affinché le riforme vengano fatte, ora però le attività si devono svolgere ...