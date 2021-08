Giustizia | l’ultima offensiva | proibire con lo scudo Ue le conferenze stampa dei pm Santalucia Anm | “Limiti troppo stringenti mettono a rischio il diritto all’informazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021)ledi pubblici ministeri e investigatori, esclusi casi eccezionali: così potrà succedere che un politico o un imprenditore “scompaiano”, arrestati senza che nessuno, almeno in teoria, possa saperne il perché. Saranno questi – a quanto anticipa Repubblica – i contenuti del decreto del ministero dellache il prossimo Consiglio dei ministri approverà per trasformare in legge la direttiva Ue 343 del 2016, sul “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza“. Un atto recepito dal Parlamento italiano con un ritardo di tre anni (il termine scadeva il 1° aprile 2018) grazie a un ...