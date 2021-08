Eriksen | ieri l’incontro in sede con Marotta | oggi sarà ad Appiano Gentile | poi la partenza

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Christiantornato in Italia Nella giornata diChristianè tornato in Italia dopo il malore che lo ha colpito durante Danimarca-Finlandia dello scorso 12 giugno. Il centrocampista danese, secondo il Corriere dello Sport, giàè stato indove ha incontrato, mentreadprima di tornare in Danimarca probabilmente già in serata. “Christianè atterratomattina a Milano, ha incontrato inl’ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen ieri

L'Inter resta comunque un cantiere aperto, con Nandez e Bellerin in attesa di una chiamata e la vicendada approfondire (il danese ha incontrato Marotta, ma qui i tempi saranno molto ...... come detto, con l'oro e l'argento dei nostri campioni, Tamberi e Jacobs celebratidurante la ... Inter , in prima pagina: 'Gli esami al cuore ed il futuro all'Inter'. Lukaku: 'Altro no al ...PERCORSO – Eriksen e la società nerazzurra concorderanno il percorso da intraprendere Dopo i saluti sarà tempo dei consulti medici: ad Appiano, infatti, sarà presente il professor Volpi, capo dell’equ ...Il difensore parzialmente in gruppo, mentre il centrocampista dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le nazionali. Domenica test a Parma ...