Cristiano Ronaldo, messaggio sui social ai tifosi della Juve (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il contratto (di quelli più che pesanti) lo blocca alla Juve e lui sogna sempre il Psg , sperando in un incastro che porti Mbappé al Real . Una situazione abbastanza paradossale, ma che per il momento ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il contratto (di quelli più che pesanti) lo blocca allae lui sogna sempre il Psg , sperando in un incastro che porti Mbappé al Real . Una situazione abbastanza paradossale, ma che per il momento ...

Advertising

ESPNFC : Marco Asensio is morphing into Cristiano Ronaldo ?? - forumJuventus : ?? L'AIC intitola a Paolo Rossi il premio di capocannoniere ?? Il primo a riceverlo sarà Cristiano Ronaldo ??… - DiMarzio : #CristianoRonaldo capocannoniere della #SerieA: il premio è intitolato a Paolo Rossi - BlackUgleeBoy : RT @ESPNFC: Marco Asensio is morphing into Cristiano Ronaldo ?? - Iam_slyde : RT @ESPNFC: Marco Asensio is morphing into Cristiano Ronaldo ?? -