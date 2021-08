Amici 21 Anticipazioni | Arisa lascia improvvisamente il programma | ecco chi sarà al suo posto

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’improvvisa notizia dell’addio diadsta scuotendo il web. La cantante avrebbe rinunciato alla partecipazione a Pechino Express per dedicarsi al ruolo da professoressa nella scuola di Maria De Filippi. Nelle ultime ore,tuttavia, è uscita fuori l’indiscrezione secondo cui a seguito di contrattazioni che durano ormai da giorni, la lucana abbia definitivamente messo un punto alla sua esperienza come coach. La redazione mediaset ha immediatamente trovato una soluzione:chi prenderà ildie perchè proprio lei. Si tratta di Lorella Cuccarini.e il suo ruolo ...

Anna Pettinelli e Arisa non sarebbero confermate nel cast di Amici 21: il ballerino Raimondo e il tenore Alberto potrebbero subentrare ...Recentemente sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per l'autunno 2021, che ci aiutano (quanto meno parzialmente) a capire come saranno posizionate le ...