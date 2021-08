Una spiaggia fluorescente, in Cina (Di martedì 3 agosto 2021) Si tratta di un fenomeno naturale, ben conosciuto dagli scienziati in oceano aperto, più raro presso le spiagge frequentate: la bioluminescienza. Tecnicamente quello che accade è la fioritura delle alghe unicellulari della specie Noctiluca scintillans: ciò avviene generalmente all’inizio della primavera nell’emisfero settentrionale ma che può verificarsi anche anticipatamente in mari più caldi. In pratica, tramite particolari reazioni l’energia chimica viene convertita in energia luminosa. Gli scatti del mare che brilla di notte arrivano dalla città cinese di Dalian, città portuale della penisola di Liaodong che si trova sulla punta più a sud dell’omonima provincia cinese. A causa di un ... Leggi su wired (Di martedì 3 agosto 2021) Si tratta di un fenomeno naturale, ben conosciuto dagli scienziati in oceano aperto, più raro presso le spiagge frequentate: la bioluminescienza. Tecnicamente quello che accade è la fioritura delle alghe unicellulari della specie Noctiluca scintillans: ciò avviene generalmente all’inizio della primavera nell’emisfero settentrionale ma che può verificarsi anche anticipatamente in mari più caldi. In pratica, tramite particolari reazioni l’energia chimica viene convertita in energia luminosa. Gli scatti del mare che brilla di notte arrivano dalla città cinese di Dalian, città portuale della penisola di Liaodong che si trova sulla punta più a sud dell’omonima provincia cinese. A causa di un ...

