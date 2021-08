Sorpreso a rubare stereo in auto, arrestato nel Napoletano (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Era intento a smanettare all’interno di un’utilitaria per provare a portare via lo stereo presente nella vettura quando sono arrivate le forze dell’ordine. È così che a Torre Annunziata (Napoli) i carabinieri della locale sezione Radiomobile hanno arrestato un 57enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di tentato furto aggravato. I militari dell’Arma l’hanno Sorpreso in via dei Mille e hanno rinvenuto anche alcuni arnesi atti allo scasso. Finito in manette, l’uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Era intento a smanettare all’interno di un’utilitaria per provare a portare via lopresente nella vettura quando sono arrivate le forze dell’ordine. È così che a Torre Annunziata (Napoli) i carabinieri della locale sezione Radiomobile hannoun 57enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di tentato furto aggravato. I militari dell’Arma l’hannoin via dei Mille e hanno rinvenuto anche alcuni arnesi atti allo scasso. Finito in manette, l’uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene ...

